Okula giderken anne ve kızına sokak köpeği saldırdı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de anne ve ilköğretim öğrencisi kızına sokak köpeği saldırdı. Köpeğin saldırdığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kervansaray Mahallesinde meydana gelen olay sabah Azra Yiğit apartmanındaki ikametlerinden okul servisine binmek için çıkan ilköğretim ikinci sınıf öğrencisi H.A.'ya sokak köpeği saldırdı. Köpeğin saldırdığı H.A.'nın çığlıkları üzerine anne S.A. kızının yardımına koşarken, çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Anne S.A. ve kızı H.A. köpeğin uzaklaştırılmasının ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Muhammed Özçelik, "Sabah çığlıklarla dışarı çıktık. Köpek kız çocuğunun üzerindeydi. Annesi ve çevrede bulunanlarda geldi. Vurmamıza rağmen köpeği alamadık. Köpek çok güçlü bir köpekti”dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayla ilgili olarak işlem başlattı.