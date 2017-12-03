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03 Aralık 2017 16:40

Okullar kendi bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursu yapıyor

Kaman İlçesinde okullar kendi bünyelerinde destekleme ve yetiştirme kursları yapıyor.

Okullar kendi bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursu yapıyor

03 Aralık 2017 16:40


Okulların kendi bünyelerinde yaptıkları kurslara katılım oranı yüksek olduğunu ifade eden Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Köksal Yılmaz, amaçlarının çocukların eğitimine ücretsiz verilen kurslarla katkı sunmak olduğunu söyledi.


Yılmaz açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği ve il Milli Eğitim Müdürlüğü katkıları ile lise son sınıflara üniversite sınavlarına hazırlanmalarına 20 kişilik kadromuzla destek sunuyoruz. Öğrencilerimizin ebeveynleri ile de sürekli irtibat halimde onları çocuklarının durumları hakkında sms ile bilgilendiriyoruz. Destekleme ve yetiştirme kursları ile hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz etüt yapmakta”dedi.


İlçe merkezindeki okullarda destekleme kurslarının okullarda arttırılması hedefleniyor.




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