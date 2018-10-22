Okullarda, 'beslenme dostu okul' programı hayat buluyor

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okul temsilcilerine 'beslenme dostu okul' programı kapsamında eğitim verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda okul temsilcilerinin katıldığı programda Dr. Deniz Torun ve Hemşire Hülya Albayrak, obezite ile mücadele ve dengeli beslenme eğitimi verdi.

Düzenli fiziksel aktvite alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığı programlar, okul sağlığı hizmetleri iş birliği protokolü gereğince uygulanıyor. Okul temsilcilerine yönel,k verilen eğitimlerin okullarda da uygulanması hedefleniyor.