İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okullarda, 'beslenme dostu okul' programı hayat buluyor

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okul temsilcilerine ’beslenme dostu okul’ programı kapsamında eğitim verildi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okul temsilcilerine 'beslenme dostu okul' programı kapsamında eğitim verildi.


Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda okul temsilcilerinin katıldığı programda Dr. Deniz Torun ve Hemşire Hülya Albayrak, obezite ile mücadele ve dengeli beslenme eğitimi verdi.


Düzenli fiziksel aktvite alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığı programlar, okul sağlığı hizmetleri iş birliği protokolü gereğince uygulanıyor. Okul temsilcilerine yönel,k verilen eğitimlerin okullarda da uygulanması hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.