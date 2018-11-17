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Ölü bulunan zabıta memuru, son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çadırlı Körmehmet köyü mevkinde ölü bulunan zabıta görevlisi son yolculuğuna uğurlandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çadırlı Körmehmet köyü mevkinde ölü bulunan zabıta görevlisi son yolculuğuna uğurlandı.


Kaman Belediyesine bağlı zabıta memuru olan Ali Can (28), ikindi namazını müteakip çarşı camiinde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Zabıta memurunun cenaze namazına İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, belediye görevlileri, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.


Kaman Belediyesine bağlı zabıta memuru Ali Can, dün gece boş arazide ölü bulunmuştu.

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