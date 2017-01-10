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10 Ocak 2017 15:14

Önder Gençlik Bölge toplantısı yapıldı

Önder Gençlik Bölge toplantısı yapıldı

10 Ocak 2017 15:14

Kırşehir İmam-Hatipliler Derneği Başkanı Hurşit Arısoy, 18 ilin imamhatip okulları mezunlarının katılım gösterdiği ‘Önder Gençlik’ toplantısında imamhatiplilerin geleceği konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.
Kayseri Ömer Halis Demir Anadolu İmam-Hatip lisesinde gerçekleşen toplantı sonrası konuşan Kırşehir KİMDER Başkanı Hurşit Arısoy, “Sadece İmam-Hatipli değil tüm gençliğimizin liyakatli gelişimini sağlamak adına istişare toplantıları yaparak gençliğimizin içerisinde olduğu sorunları tartışıyor ve çözüm önerileri sunuyoruz. ”dedi.
Asım’ın nesli’nin yetiştirilmesi amacı ile organize edilen toplantıların Türkiye genlinde faydasını anlatan Hurşit Arısoy, “Kırşehir’de ahlaklı, bilgili, bilinçli gençliğin oluşması adına KİMDER yönetimi olarak ÖNDER Genel Merkezi ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında sosyal ve sportif faaliyetler toplantı ve gezi organizasyonları planlayarak gençlerimizin tarih, kültür ve bilim alanında etkili olması çalışmalarını yapıyoruz. ”diye konuştu.
Kayseri’de gerçekleşen toplantıya KİMDER Yönetim Kurulu Üyelerinden KİMDER Gençlik Başkanı Yunus Aydın, KİMDER Okul Aile Birliği Başkanı Alparslan Yıldız, KİMDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahingöz, KİMDER Yönetim Kurulu Üyesi Metin Ata katıldı.



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