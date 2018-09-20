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Osmanlı Devletinin manevi mimarı Şeyh Edebali anıldı

Osmanlı Devletinin kuruluşunun manevi mimarlarından Şeyh Edebali, Cacabey Meydanında düzenlenen törenle anıldı.


Yoğun katılımla geçen anma törenlerine Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Şeyh Edebali Dernek Başkanı Mahmut Kayaoğlu ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende Kırşehir Belediyesi mehter takımı ile Bursa kılıç kalkan ekibi sahne aldı. Kardeşlik ve barış duygusunun aşılandığı Ahilik kutlamalarında sahne alan Bursa kılıç kalkan ekibi, gösterilerinde savaş ve barışı anlattı.


Programda konuşan Şeyh Edebali Dernek Başkanı Mahmut Kayaoğlu ise Osmanlı Devletinin kuruluş mimarlarından Şeyh Edebali hakkında bilgiler verdi.

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