Osmanlı Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı açıldı.

Açılışa katılan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kırşehir Osmanlı Ocakları teşkilatlanmasının tamamlandığını söyledi.

Osmanlı Ocaklarının asırlar boyu süren mirasa ışık tutacağını belirten Canpolat, "Osmanlı Ocakları, Osmanlı hoşgörüsünü ve ahlakını yaşayarak ve yaşatarak asırlardır süre gelen mirasa sahip çıkmayı ve bu mirası yarınlarımıza ışık tutan genç nesillere aktarmayı hedefliyor. Osmanlı’nın bize bıraktığı medeniyetimize sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.

Açılışa Osmanlı Ocakları Kırşehir İl Başkanı Murat Erdem Bölge Başkanı Alparslan Aşkın ve çok sayıda davetli katıldı.