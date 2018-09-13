Otomobil yolda yürüyen 4 kişiye çarptı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yolda yürüyen 4 kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişinin havaya uçtuğu kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen kazada, M.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yürüyen 4 kişiye çarptı. Kazada, B.S., A.M. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.K. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.