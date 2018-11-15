(Özel) 12 yaşındaki Ege Keten attığını vuruyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de avcılığa 7 yaşında merak salan 12 yaşındaki Ege Keten, babasıyla birlikte katıldığı trap yarışlarında keşfedildi ve katıldığı trap yarışmalarında 17 madalya kazandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ege Keten, avcılığa meraklı olan babası sayesinde tüfekle 7 yaşında tanıştı. Kırşehir'de düzenlenen çayır trap yarışmalarına babası Turgay Keten ile birlikte giden Ege Keten'in atıcılıktaki yeteneği burada keşfedildi.

Kırşehir Belediyesi, attığını vuran ve yeteneği keşfedilen Savcılı Ortaokulu öğrencisi Ege Keten'e sahip çıktı. Kırşehir Belediyesporcusu olarak yarışmalara katılan Ege Keten, iki yıl içinde katıldığı tüm yarışmalarda derece elde ederek 17 madalya kazandı.

12 yaşındaki başarılı sporcu Ege Keten, "Tüfekle 7 yaşında tanıştım. Babamın yanında ava gittim. 10 yaşıma gelince babam Kırşehir'de düzenlenen çayır trap atışlarına katılıyordu. Beni de oraya götürdü ve burada yaptığım atışlarda benim yeteneğim ortaya çıktı. daha sonra yarışmalara Kırşehir Belediyesporcusu olarak katıldım. Bir çok yerde dereceler yaptım ve federasyon yarışmalarına da katıldım. 17 ile gittim ve buralardan derecelerle döndüm. Gelecekte milli sporcu olarak yurt dışında da derece yapmak istiyorum. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci bana milli sporcu olabilmem için her türlü desteği vereceğini söyledi. En büyük destekçim babam oldu. Avcılık ve atıcılığa ilgi duymamı sağladı, yanında götürdü. Babamın yanında okulda öğretmenlerim de beni destekledi. Hem yarışmalarda hem de derslerimde başarılı oluyorum. Onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu. Baba Turgay Keten ise oğlunun yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“10-11 yaşlarında çayır trap atışlarına katıldı oğlum. Bu atışlarda yeteneğini fark ettik. Çok iyiydi atışları federasyon maçlarına kattık. Bir yıla yakın federasyon maçlarına gitti. Başarılı da oldu. Bu başarı ile Kırşehir Belediyesi sahip çıktı. Katıldığı 7 maçın 6'sında derece yaptı. Şu anda çok iyi gidiyor Bizde destekliyoruz. Ben oğlum için bir hedef koymadım. Kendi hedefleri var. Oğlum milli takım ve yurt dışı maçlar istiyor.”

Çayırda trap atışları yapmaya başlayan Ege Keten; iki kez yarıştığı Mersin'de Türkiye 2.'si, Konya'da Türkiye 1.'si, Bursa'da Türkiye 2.'si, Adana'da (gençler kategorisi) Türkiye 1.'si, dereceleri elde ederek katıldığı yarışmaların 12'sinde de ilk üç içerisinde yer aldı.