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05 Temmuz 2017 14:15

Özel İdare, asfaltı eriyen köy yollarında elek altı çalışması yapıyor

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında eriyen asfaltta elek altı çalışması yapıyor.

Özel İdare, asfaltı eriyen köy yollarında elek altı çalışması yapıyor

05 Temmuz 2017 14:15


İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Kırşehir’de sıcaklık değerlerinin 30 derecenin üzerine çıkması sonrasında köy yollarında elek altı çalışmaları başladı.


Çiçekdağı İlçesi Kırdök Köyünde eriyen asfalta müdahale edilerek elek altı çalışmaları ile asfaltın erimesinin önüne geçildi.


İlçe merkezinden köy yollarına geçisin sağlanması amacıyla yapılan çalışma hakkında bilgi veren Köy Muhtarı Sinan Altınışık, “Sıcakların çiftçiyi etki altına aldı. Sıcaklık değerlerinin 38 derecenin üzerine çıkması sonrası köy yollarında asfaltta erime meydana geldi. asfalt eridi. İl Özel İdare yetkilileri eriyen asfaltın olumsuzluklara yer vermemesi için yollarda elek altı çalışması yaptı.”dedi.


İl Özel İdare yetkilileri ise,ekiplerin gün boyu ihbar gelen yollarda çalışmalarını sürdürüldüğünü ifade etti.




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