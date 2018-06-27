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27 Haziran 2018 12:39

Özel yeteneklilere müzik dinletisi ve sikke basımı dersi

Kırşehir’in Kaman İlçesinde özel yetenekler ’Arkeoloji ile tarihe dokunuyor’ projesi kapsamında bir gurup öğrenciye Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından konser verildi.

Özel yeteneklilere müzik dinletisi ve sikke basımı dersi

27 Haziran 2018 12:39


Müze Müdürü İzzet Esen’in özel yetenekli öğrencilere sikke ve paranın oluşum sürecini anlatmasıyla devam eden program da öğrencilerin Arkeoloji, sikke, çömlek yapımı ile ilgili bilgiler üretmesi sağlanıyor.



Programda konuşan İl Kültür Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, sınıflarda işlenen derslerin kalıcı olabilmesi için öğrencilerin mutlaka pratikte de öğrendiklerini pekiştirmeleri gerektiğini söyledi.


Temur açıklamasında, "Bir eğitimci olarak diyebilirim ki; öğrencilerin sınıfta işledikleri derslerin kalıcı olması için özel yeteneklerini de sunmaları gerekmekte, Arkeoloji ve Kütüphane bir milletin arşividir bunu bildikleri için emperyal güçler Irak ve Suriye’ye girdiklerinde önce kütüphaneleri ve müzeleri tahrip etmişlerdir proje kapsamında Van Bilim Sanat Merkezinden gelen öğrencilerimizle Kaman Bilim Sanat Merkezi öğrencilerimiz Arkeoloji, Sikke ve Çömlek yapımı ile ilgili bilgiler ürettiyorlar. Müze Müdürlüğümüz, Arkeolog arkadaşlarımız ve üniversite eğitim görevlisi arkadaşlarımız burada çocuklarımıza bilmesi gereken bilgileri aktarıyorlar"dedi.




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