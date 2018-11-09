Pankartlarla aday adaylığı başvurusu yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, kendisini destekleyenler ve pankartlarla AK Parti İl Binasına giderek Yerel Yönetimler seçimleri için aday adaylık başvurusu yaptı.

Ankara Caddesinden Terme Caddesinde yer alan parti binasına Kırşehirlileri selamlayarak giden Dulkadiroğlu, parti binası önünde yaptığı açıklamada, dua ile başladıkları yolculuğun Kırşehir'e hayırlı olmasını diledi.

İl Başkanı Muzaffer Aslan'ı makamında ziyaret eden Dulkadiroğlu, Kırşehir'in ve AK Parti ailesinin neferi olduğunu söyledi.

İl Başkanı Muzaffer Aslan, Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş ve Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı tarafından aday adaylık başvurusu alınan Dulkadiroğlu, yaptığı açıklamada, “2014 yılında İl Genel Meclis Üyeliğine seçildim. 2016 yılında ise İl Genel Meclis Başkanı oldum. Kırşehirlilik bilinci ile çalışmalar yürütüyorum”dedi.

AK Parti'nin proje demek olduğunu da anlatan İl Genel Meclisi Başkanı Dulkadiroğlu, tezahüratlar arasında aday adaylık başvurusunu yaptı.