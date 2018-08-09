Pedalları ’Tacize’ dikkat çekmek için çeviriyorlar

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bisikletçileri tarafından davul ve zurna ile Kırşehir girişinde karşılanan bisikletçiler, burada bir süre dinlendi. Bisikletçilerden Kübra Kırıkoğlu, Mor Pedal Kadın Derneğinin sosyal sorumluluk projesi başlattığını ve proje ile Türk Bayrağını elden ele 81 ile ulaştırmak olduğunu söyledi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve trafik karmaşasına çözüm önerini sunmak istediklerini ifade eden Kırıkoğlu, “Sağlıklı ve mutlu bir hayat için insanlara bisikleti sevdirmek ve kullanımını arttırmak istiyoruz. Kırıkkale’den Türk Bayrağını teslim aldım. Yozgat’tan da Kırşehir’e getirim. Projenin en önemli amacı, kadına ve çocuğa cinsel istismara tepki çekmek bunun için biz yollardayız. 81 İlde kadın bisikletçiler yollarda” dedi.

Türk Bayrağını teslim alan ve pedal çeviren kadınların kadına tacizin önüne kadınların belirten Burçin Akbey Tursun da, amaçlarının kadın istismarına dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Kırşehir’de teslim alınan Türk Bayrağı, yarın Nevşehir’deki bisikletçilere teslim edilecek.