İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pekmez, geleneksel yöntemlerle yapılıyor

Kendine has kokusu ve özelliği ile dikkat çeken Kırşehir üzüm pekmezi, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.


Kırşehir genelinde olduğu gibi Kaman ilçesi ve köylerinde de bağ bozumu başladı. Toplanan üzümler, kışın tüketilmek üzere pekmez yapılmaya başlandı.



Pekmez yeteri kadar tanıtılamadığını söyleyen ve pekmezin özellikle kış dönemlerinde bir çok derde deva olduğunu söyleyen Asena Özdemir, "Kırşehir'de eskiden olduğu gibi büyük üzüm bağları artık yok. Küçük bahçelerde tel boylarına, asmalıklara ve hobi bahçelerine dikilen az miktardaki asmalardan arta kalan üzümler hasat edilerek yapılan meşhur 'Kırşehir pekmezi'ni artık sadece kendimize yetecek kadar yapmaktayız” dedi.



Uzun uğraşlar sonrası hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan pekmezin el becerisi de gerektirdiğini anlatan Özdemir, "Uzun uğraş ve zahmetler sonucu el işçiliği ile tamamen doğal yollardan hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen pekmezlerimiz kış mevsiminde her derde deva olarak kullanılır. Bir kilogram üzüm pekmezi, ortalama 5–6 kilogram üzümden çıkmaktadır. Pekmezlik üzümler çeşitli şekillerde sıkılır ve şırası elde edilir. Bu şıra üzerinde ekşiliği gidermek amacıyla ön kaynatma işlemi uygulanır. Bu sürenin sonunda bir gece dinlendirilen şıra tekrar kaynatma kazanına boşaltılır. Kaynatma işlemi açık yayvan kaplarda yapılır ve düşük ısıda koyulaşıncaya kadar kaynatılır. Kaynatma kazanında şıra kaynamaya başlayınca oluşan köpükler kepçe ile alınır. Kaynama ilerledikçe şıranın üstü kırmızı köpük bağlar, şıra içten içe kızarır göz göz olarak kaynar ve pekmez kokusunu yayar"diye konuştu.



Özdemir, kışın tüketilen pekmezin insan vücudu için çok değerli olduğunu ve içerisinde zengin mineraller de barındırdığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.