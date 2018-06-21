Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Özcan, işçilerle Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin de bulunduğu toplantıda istihdam çalışmasında olduklarını ve Kırşehir’e yeni bir fabrika kazandıracaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise toplantıda Petlas A.Ş.,’ye Organize Sanayi Bölgesinde bin 200 dönüm yer tahsisi yapılmış araziyi projelendirilmiş halde gösterdi.

Toplantıda konuşan Sabri Özcan, “Başbakanlığı dönemi Cumhurbaşkanlığı dönemi ile bu ülkeye çok büyük katkıları olan ve dik duran adam gibi bir Cumhurbaşkanımız var. 500 kişiden 5 bin kişiye biz Türkiye’de 5 bin kişilik bir aile olduk. 3 bin 500 4 bin kişi çalıştırma sözünü biz Kırşehirli hemşehrilerimize veriyoruz” dedi.

“Belediye Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi yaptı”

Programda işçilerle bir araya gelen ve ortalama 4 bin kişinin istihdam edileceği alanı projelendirilmiş halde gösteren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ise konuşmasında, “Gezi eylemlerinin en büyük finansörleri Türkiye’nin en çok kaymağını yiyenlerdi. Özcan ailesi bu ülkeye bu vatana inanan insanlardı. Başbakanımızda Cumhurbaşkanımızda aileyi çok sever yakından da destek olacaklar. Bin 577 dönüm arazide Petlas A.Ş., var. Organize Sanayi Bölgesini 3 bin 400 dönüm araziyi Petlas’ın yanına kadar uzatıyoruz. 845 dönüm araziyi ise Petlas’a tahsis ediyoruz. Yanında üniversiteye ait olan yeri de inşallah çözeceğiz. Sabri bey de ‘bu alanı bize verin bizde Petlas kadar yer yapalım büyütelim’ dedi. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Proje tanıtım toplantısına AK Parti milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan da katılarak Petlas’ın büyümesi noktasında destek vereceklerini açıkladı.