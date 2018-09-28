İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Petrol-İş Sendikası adayı Kaya oldu

Petrol-İş Sendikasının gelecek ay yapılacak seçimlerine şuan Şube Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Kaya aday olduğunu açıkladı.


Petlas, Tüpraş, Botaş, Makina Kimya delegeleri ile görüşerek aday adaylığını açıklayan Kaya, "Petrol-İş Kırıkkale Şube Başkanlığı görevine aday oldum. Arkadaşlarımızın bir çoğu bizleri bu noktada destekliyor. Amacımız, çalışan personellerin refah bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve sosyal haklarını korumak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağını delege toplantısıyla bildirdik. Şimdiden emekçi camiaya hayırlı olsun"dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.