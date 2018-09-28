Petrol-İş Sendikası adayı Kaya oldu

Petlas, Tüpraş, Botaş, Makina Kimya delegeleri ile görüşerek aday adaylığını açıklayan Kaya, "Petrol-İş Kırıkkale Şube Başkanlığı görevine aday oldum. Arkadaşlarımızın bir çoğu bizleri bu noktada destekliyor. Amacımız, çalışan personellerin refah bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve sosyal haklarını korumak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağını delege toplantısıyla bildirdik. Şimdiden emekçi camiaya hayırlı olsun"dedi.