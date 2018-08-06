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06 Ağustos 2018 17:20

Pilot üniversite projeleri Polonya’da

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) pilot üniversite projeleri ile Polonya’da anlatıldı.

Pilot üniversite projeleri Polonya’da

06 Ağustos 2018 17:20


Uluslararası çalışmalara önem veren üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ekibi ile birlikte Erasmus+ KA103 ortaklarından biri olan Poznan University of Life Sciences’e (Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi)’ne ziyaret gerçekleştirdi.



30-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesinin Bilim ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Krzysztof Szoszkiewicz, Dr. Izabela Lipinska ve Dr. Slawomir Kalinowski’nin ev sahipliği yaptığı görüşmeye Rektör Karakaya’ya Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı eşlik etti.



Polonya’nın tarım alanında en köklü üniversitelerinden biri olan Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile üniversitemiz arasında gerçekleşen görüşmede; mevcut ortaklıklar ile Kırşehir Ahi Evran üniversitesinin pilot üniversite kapsamında yürütmekte olduğu ’kaba yem ve hayvan hastalıkları’ projeleri ile ilgili ortak bir çalışma grubu kurulması, Üniversite Ziraat Fakültesi öğretim üyelerince bu grubun desteklenmesi ve ilgili projelerde her iki üniversiteden akademisyenlerin yer alması kararlaştırıldı.




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