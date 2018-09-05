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05 Eylül 2018 17:15

Polis, bir evin odasına gizlenmiş silah ve uyuşturucu madde buldu

Kırşehir’de polis, arama yaptığı bir evin odasına gizlenmiş silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis, bir evin odasına gizlenmiş silah ve uyuşturucu madde buldu

05 Eylül 2018 17:15


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.


Kent merkezinde M.A.,’ya ait eve operasyon düzenleyen polis, evin odalarına gizlenmiş uyuşturucu ve silah buldu. Evin duvarlarında soba borusu takılan boşluklarda, avizelerin aralarında, metal süs kutuları ve farklı odalardaki porselen bardakların içinde, kanepeler ve yer döşemelerinin aralarında, halıların altında 77 gram esrar, farklı odalardaki gizli bölmelerde de ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, tabanca şarjörü, değişik çaplarda 100 tabanca mermisi ve 5 tüfek mermisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.A.,’nın, herhangi bir operasyona karşı evin farklı alanlarına uyuşturucu ve silah sakladığı ve sattığı öğrenildi.




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