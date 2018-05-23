Polis, şüpheli ölümden cinayeti çözdü

Kırşehir Terme Caddesi Ulucanlar Apartmanında evinde küvette ölü halde bulunan Yusuf Eraslan’ın ölümü üzerindeki şüphe üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği inceleme başlattı. Yapılan teknik takip ve incelemeler sonrasında Yusuf Eraslan’ın evinden çalındığı tespit edilen telefonları incelemeye alan ekipler, biri kadın 4 şüpheliyi yakaladı. Kayseri’den Kırşehir’e getirilen N.K. adlı kadınla anlaşma yapan cinayet zanlıları, ’evlenme vaadi ile Yusuf Eraslan’ı kandırıp öldürerek paralarını alarak kaçacaklarını’ anlattı.

İşler, cinayet zanlılarının planladıkları gibi gitmeyince, Yusuf Eraslan’ın evine giren şüpheliler Eraslan’ı boğarak öldürüp banyoda ölmüş süsü vererek soyup küvete attı. Eraslan’ın boğularak öldürüldüğünü tespit eden Cinayet Büro ekipleri, şüpheli ölüm üzerine oluşturdukları özel ekiple inceleme başlattı.

Eraslan’ın evinden çalınan telefonları takibe alan polis, N.K., M.A., R.T., A.M.T., Ö.G.,’yi ikametlerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Cinayet şüphelileri alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

8 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen olayda Kırşehir Yenice Mahallesi 178. Sokak üzerinde ikamet eden Yusuf E.’nin oğlu A.E., yaptığı aramalara babasının cevap vermemesi üzerine polisi arayarak babasının evine gitti. Babası Yusuf E.’nin cansız bedeniyle karşılaşan A.E., büyük şok yaşadı. Adli tabip tarafından yapılan incelemenin ardından Yusuf E.’nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere AEÜ hastanesi morguna kaldırıldı.