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Prenses Akiko Kırşehir'de müze alanında incelemelerde bulundu

Türkiye ziyareti kapsamında Kırşehir’de bulunan Kaman Kalehöyük Arkeoloji müzesine gelen Japonya Prensesi Akiko, birtakım incelemelerde bulundu.

Türkiye ziyareti kapsamında Kırşehir'de bulunan Kaman Kalehöyük Arkeoloji müzesine gelen Japonya Prensesi Akiko, birtakım incelemelerde bulundu.


Kırşehir'in Kaman ilçesine gelen Prenses Akiko, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Kalehöyük Kazı Başkanı Saçhihiro Omura tarafından karşılandı. Kaman ilçesinde bulunan kazı alanını gezen Prenses Akiko, Kaman Kalehöyük Arkeoloji müzesini gezdi. Japon yetkililerden bilgi alan Prenses Akiko, enstitü alanında incelemeler yaptı.


Türk ve Japon çalışanlarla yakından ilgilenen Prenses Akiko, Kalehöyük alanı müzesi alanında yer alan Japon bahçesine düğün çekimleri için gelen bir çiftle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaman ilçesinden gelen öğrencilerle de konuşan Prenses Akiko, öğrencilerin Japonca yaptıkları selamlamaya aynı şekilde cevap verdi. Prenses Akiko, Kaman ilçesindeki incelemelerini, aldığı brifingin ardından sonlandırdı.

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