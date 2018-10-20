Prof. Dr. Karadavut: "Asimetrik savaşların arkasında kaos yatar"

Dr. Ufuk Karadavut'un katılımıyla 'Türk halkının asimetrik savaşla imtihanı' adlı konferans düzenledi.

Türk Ocakları Kırşehir Şubesinde gerçekleşen konferansa; Türk Ocakları Şube Başkanı Süleyman Doğan, Türk Ocakları üyeleri, ve KAEÜ'si öğrencileri katıldı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Karadavut, asimetrik savaşı; eşit olmayan güçlerin savaşı ve bitiş süresinin olmaması olarak tanımladı. Asimetrik savaşın var olduğunun göstergesi olduğunu anlatan KAEÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Karadavut, "Terör ve terörle mücadele operasyonları, iç savaşlar, işgal ve direniş hareketleri, göçler bir ülkede asimetrik savaşın var olduğunu gösterir. Hedef alınan halkın tümünde oluşturulan algı asimetrik savaş algısıdır"dedi.

Asimetrik savaşın yapıldığı bölgelerde temellerin eski dönemlerden atıldığını ifade eden Karadavut, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Asimetrik savaşlarda yaşadığımız sorunların temelleri 50 yıl öncesine dayandırılabilir. Bilinmelidir ki, asimetrik savaşların arkasında kaos yatar. Temelde oluşturulmak istenen de kaos ortamıdır. Fakat bu kaos bir anda oluşturulmaz. Bizi silahla ve cephe savaşı ile değil asimetrik mücadele ile tuş etmeye çalışıyorlar. Darbeler ve darbe girişimlerinde de başlangıç ve bitiş noktaları belli değildir. Ama kaosun oluşumu kesindir. Normal bir savaşta; düşmanı yok etmek bir bölge yada yöreyi ele geçirmek, bölge ve yöreyi elde tutmak gibi amaçlar vardır. Asimetrik savaşta ise hedef alınan ülke yada bölgede bilinçli ve planlı çatışmalar uygulanır. Hedef alınan ülke için dinsel ve etniksel guruplar sürekli ön plana çıkartılır. Ekonomi kullanılarak şiddet hareketleri geliştirilir"

Konferans sonrası Prof. Dr. Karadavut'a katılım belgesi verildi. Türk Ocakları Kırşehir Şubesi tarafından her hafta sonu alanında uzman kişilerin katılımlarıyla konferanslar veriliyor.