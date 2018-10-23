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PTT'nin 178. yıl müşterisi Münip Aşkın oldu

Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 178.

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 178. yıl müşterisi Kırşehir'de Münip Aşın oldu. Aşkın, PTT Baş Müdürü Mehmet Kani Gümüşoğlundan kuruluş yıl dönümü hediyesini alarak PTT'nin verdiği hizmetten memnun olduğunu söyledi.



kuruluş yıl dönümü nedeniyle PTT yetkilileri Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.


Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, 178. yıldır yıldır milletimize sorunsuz bir şekilde hizmet eden PTT'nin en köklü kuruluşlarımızdan biri olduğunu söyledi.



PTT'nin kurulduğu günden beri ilerleyerek geliştiğini belirten Vali Akın, "PTT teşkilatı, köklü geçmişinin verdiği tecrübe ve çağın gerekliliklerine başarılı bir şekilde ayak uydurması ile milletimize en kaliteli hizmeti sunma gayretindedir. Bu vesileyle, PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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