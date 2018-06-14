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14 Haziran 2018 13:56

Ramazan Arifesinde protokolden şehitlik ziyareti

Ramazan Bayramı öncesinde Vali İbrahim Akın ve il protokolü Ahmet Tozluklu şehitliğini ziyaret etti.

Ramazan Arifesinde protokolden şehitlik ziyareti

14 Haziran 2018 13:56


Arife gününde Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne yapılan ziyarete Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları ile şehit yakınları katıldı.


Okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı duanın ardından Vali İbrahim Akın ve il protokolü şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.


Şehitlik ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali İbrahim Akın, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan Bayramına erişmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.


En yüksek derece olan şehitlik mertebesine ulaşmış vatan evlatlarını unutmadıklarını, unutmayacaklarını belirten Vali Akın, “Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bölünmezliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dualar ettik. Yakınlarına baş sağlığı diledik. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.


Ramazan Bayramını vatandaşlarımızın huzur ortamında ve güvenli bir şekilde geçirmesi için ilimizde her türlü tedbiri aldık"dedi.




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