Rektör Karakaya, Anadolu Ahileri Büyük Buluşmasının açılış törenine katıldı

Kırşehir'in kültürel mirası olan ve Ahi Evran Üniversitesinin de adını aldığı değerleri genç nesillere aktarmak için gösterilen etkinliklerde Rektör Vatan Karakaya'da yer aldı.

Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Karakaya, Ahiliğin Kırşehir'de üniversitede ve Türkiye genelinde neden önemli bir değer olduğunu anlattı.

Rektör Karakaya konuşmasında, "Ahiliğin gayesi, insanın dünya ve ahiretteki mutluluğunu sağlamaktır. Ahilik hakka ve halka hizmet anlayışını benimseyen bir sistemdir. Ahiler, hem kadınları hem de erkekleri eğitmişlerdir. Bu sebeple Ahilik; üreten, yetiştiren ve eğiten bir sistemi benimseyerek gelişmeyi önemsemiştir“ dedi.

İnsanları ötekileştirmeden Ahiliğin kardeşlik modelini ortaya koyduğunu anlatan Karakaya, "Ahiliğin temel felsefesi kalitedir. Bizde üniversite olarak bu yolda inancımızı hiç kırmadan devam ediyoruz. İnsanları hiç ayrıştırmadan Ahilik kardeş model olmuştur. Bu kardeşlik modelini ülkemiz ve insanlık için yeni fikirler üreterek değerlendirmemiz gerekir"diye konuştu.

Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikte Rektör Karakaya'ya verdiği destekten ötürü de plaket verildi.