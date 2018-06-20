Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde göreve başladığı günden itibaren yaşanan değişimleri ve gelişmeleri misafirleri ile paylaşan Rektör Karakaya, üniversite bölgesinde öncü, eğitimde marka ve uluslararasılaşmayı sağlamış bir üniversite haline getirmek istediklerini danışman ve bakanlık yetkililerine anlattı.

Akademik gelişmeler ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Rektör Karakaya, “Fiziki imkanları artırarak üniversitemizin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak binalarımızı inşa ettik. Modern sınıflarda kaliteli bir eğitim için çok çalışıyoruz.

Biz sadece şehrimizde değil ülke genelinde adından söz ettiren bir üniversite olmak istiyoruz. Bu nedenle birçok bölüm açtık ve öğrenci alımlarımız YÖK tarafından onaylandı. Günden güne büyüyoruz ve büyümeye devam edeceğiz. Üniversitemizden mezun olan her öğrencimizin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden mezun olma ayrıcalığını yaşaması için kalite politikalarımızı eğitime de entegre ediyoruz. Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi olarak adımızı dünyaya duyurma hedefindeyiz”

Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyarette bürokratlar, yapılan çalışmalardan dolayı Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı tebrik ettiler.