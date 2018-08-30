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30 Ağustos 2018 13:38

Rektör Karakaya Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş’ü ziyaret etti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bilal Gümüş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak üniversitenin gelişimi noktasında bilgiler sundu.

Rektör Karakaya Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş’ü ziyaret etti

30 Ağustos 2018 13:38



Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin genel durumu hakkında Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş’e bilgiler verdiği ziyarette Üniversitenin pilot üniversite seçilmesinin ardından Kırşehir’in kalkınmasına fayda sağlayacak birçok proje gerçekleştirdiklerini anlattı.



Rektör Karakaya, projelerin hayata geçmeye başladığını ve Kırşehir’in gelişerek büyümesinde önemli bir etken olduğunu söyledi. Üniversitenin fiziki yapısı hakkında da Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş’e bilgiler veren Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin hem fiziki anlamda hem de bilimsel çalışmalarıyla bölgesinde parlayan bir yıldız olacağını anlattı.




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