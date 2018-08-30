Rektör Karakaya Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş’ü ziyaret etti

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin genel durumu hakkında Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş’e bilgiler verdiği ziyarette Üniversitenin pilot üniversite seçilmesinin ardından Kırşehir’in kalkınmasına fayda sağlayacak birçok proje gerçekleştirdiklerini anlattı.

Rektör Karakaya, projelerin hayata geçmeye başladığını ve Kırşehir’in gelişerek büyümesinde önemli bir etken olduğunu söyledi. Üniversitenin fiziki yapısı hakkında da Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş’e bilgiler veren Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin hem fiziki anlamda hem de bilimsel çalışmalarıyla bölgesinde parlayan bir yıldız olacağını anlattı.