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28 Haziran 2018 10:31

Rektör Karakaya, Kırşehir AEÜ’nin başarı yolculuğunu YÖK’e anlattı

Birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, YÖK’e başarı hikayesini anlattı.

Rektör Karakaya, Kırşehir AEÜ’nin başarı yolculuğunu YÖK’e anlattı

28 Haziran 2018 10:31


Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek devlet üniversitesi olma özelliği gösteren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, diğer üniversitelere de model oluyor. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas Başkanlığında gerçekleşen toplantıda kalite süreci yolunu anlattı.



Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya sunumunda, AEÜ’nin geçmiş olduğu Kalite Yönetim Sistemi sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmalar, elde edilen veriler, prosedürler ve çalışma şartları hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.



Rektör Karakaya, "Üniversitemiz kalite yolculuğunu tüm birimleri ile 19-22 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı Dış Tetkik Sürecini başarıyla tamamlayarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini almaya hak kazandı. Bu sürece inandık ve çalışmalarımızı bu doğrultuda hazırladık. Amacımız kalitesiyle de adından söz ettiren bir üniversite olmaktı ve biz bunu başardık. Yeni hedefimiz ise Türkiye Mükemmellik Ödülü ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödüllerini almak. Bu sürece destek veren tüm personelimizi tebrik ediyorum”dedi.




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