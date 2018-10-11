İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Karakaya, öğrenci topluluklarının kermesini gezdi

KAEÜ’si tarafından öğrencileri tarafından dayanışma ve birlikteliği geliştirmek adına kermes düzenlendi.

KAEÜ'si tarafından öğrencileri tarafından dayanışma ve birlikteliği geliştirmek adına kermes düzenlendi.


Eğitim Fakültesi önünde açılan ve üç gün süren kermes 'bu iyilik herkese iyi gelecek' sloganı ile başladı.


KAEÜ'si Yeniler Kulübü, Medeniyet Araştırma Topluluğu, Ahi Hekimler Gelişim ve Düşünce Topluluğu, Kardeş Ülkeler Topluluğu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu tarafından organize edilen kermese çok sayıda öğrenci ve akademisyen maddi destek verdi.


Öğrenci kulüpleri tarafından açılan kermesin çok faydalı olacağını ifade eden KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, çok sayıda öğrencinin kermese katkı sağladığını belirtti.


Yardımlaşma duygularının ön plana çıkartıldığını anlatan Karakaya, "Yardımlaşma ve paylaşım duygusu millet olarak kültürümüzde var. Öğrencilerimizde eğitim hayatları boyunca yardımlaşma duygusu var olacak"dedi.


Kermesi gezen Rektör Karakaya, öğrenci toplulukları başkanları ve akademik danışmanlar ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.