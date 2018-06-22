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22 Haziran 2018 16:01

Rektör Karakaya’dan görevde 35 yılını dolduran personele teşekkür belgesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, görevlerinde 35 yılını dolduran personele teşekkür belgesi verdi.

Rektör Karakaya’dan görevde 35 yılını dolduran personele teşekkür belgesi

22 Haziran 2018 16:01


Rektörlük makamında gerçekleşen törende Rektör Karakaya’ya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük de eşlik etti.



Görevde 35 yılını dolduran Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personeli ile sohbet eden Rektör Karakaya, personele başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Vatan Karakaya, yaptığı konuşmada, "35 yılı aşkın kamu hizmetinizde ve üniversitemizde göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınız, tutum ve davranışlarınızdan dolayı şahsınıza üniversitemiz adına teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.




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