Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 13:27

Rektör Karakaya’dan kurumsal iletişim hamlesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, üniversiteden emekli olan ve kurum değiştiren personeli ile bir araya geldi.

Rektör Karakaya’dan kurumsal iletişim hamlesi

10 Temmuz 2018 13:27


Yunus Emre Toplantı Salonunda düzenlenen yemeğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ve daire başkanları katıldı.


Yemekte konuşan ve üniversitenin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Karakaya, birlikte güzel işler yaptıklarını, üniversitenin gelişmesinde ve büyümesinde katkılarının olduğunu vurguladı. Rektör Karakaya, görev değiştiren ve emekli olan personelle birlikte çalışmış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Üniversiteden ayrılan personel için plaket takdimi ile program sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç