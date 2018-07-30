Remscheid heyeti Başkan Bahçeci’yi ziyaret etti

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ziyaretle ilgili açıklamasında, "Remscheid çok sayıda insan benim Kırşehir’e gelmemi bekliyordu. Önemli bir görevi de yerine getirdim. Kırşehir’den Remscheid’e gelmiş insanlar sürekli bana soruyorlar ne zaman gideceksiniz Kırşehir’e diye, ben de bu önemli görevi yerine getirmiş oldum. Bundan dolayı oradaki insanlar adına selamlamak istiyorum. Kırşehir’de Son üç yılda çok güzel şeylerle karşılaştım. Şehir büyüyor ve gelişiyor. Belediye Başkanı olarak bu son üç yılda çok şeyler yaptınız sizlere saygı duyuyorum" dedi.

Ziyaretin iki kent arasında ticari ilişkileri artırmasını ümit ettiklerini dile getiren Bahçeci, "Belediye’ye geliyor bazıları. Kardeş belediye başkanını ağırlamaktan, sizleri Kırşehir’de görmekten mutluluk duyuyorum. Mart ayındaki görüşmemizde davetimi yapmıştım. İnşallah Eylülde göçmen haftası nedeni ile geleceğim. Kırşehirlilerin Remscheid da yaşaması, orada olması, sadece Kırşehirlilerin değil Türklerin o bölgede yoğun yaşaması bizim için Remscheid önemli bir hale getiriyor. Bizim kardeşliğimiz Kırşehirlilerin olmasından dolayı. Belediye başkanımızı, dernek başkanımızı ve üyelerimizi candan seviyoruz. Üniversitemiz, Ticaret Odamız, Kent Konseyimiz, derneğimiz vasıtasıyla bu kardeşliği daha da pekiştireceğiz. Hepimizin siyasi kimliği var ama sonuçta her şeyden önce şehirlerimize karşı bir sorumluluğumuz var. Şehirlerimizde yaşadığımız insanlarda sorumluluklarımız ama onlar siyasetin daha üstünde" ifadelerini kullandı.

Ziyaret karşılıklı hediye takdiminin ardından basına kapalı şekilde devam etti.