Sağlık Çalışanları Derneğinden ’döner sermaye’ açıklaması

Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz tarafından yapılan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kırşehir’ de 2. Basamak bir hastane’nenin olmayışı ve Kırşehirlilerin yanı sıra civar il ve ilçelerden hasta müracaatları düşünüldüğünde özellikle iş yükünün bir hayli arttığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan arkadaşlarımıza yapılan bu haksızlığın bir an önce giderilmesini istiyoruz. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Türkiye genelindeki poliklinik hizmetleri ile yatak sayısı bakımından aynı ölçekli hastanelere göre hasta müracaatı ve müdahale ortalaması çok

yüksek olmasından dolayı belirlenen personel standardı ve PDC durumu yetersiz kalmaktadır. Bu durumun neticesinde özellikle 24 saat esasına göre mesai yapan arkadaşlarımızın çoğu gün aşırı nöbet tutmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum arkadaşlarımızı gerek fiziken gerekse ruhen yormakla birlikte ailevi ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Bu kadar yoğun ve yorucu bir iş ortamında özveri ile görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarımız ödüllendirileceği yerde alın teri olan ve daha önceki yıllarda gerektiği ölçüde aldıkları döner sermayeden son yıllarda mahrum bırakılmaktadırlar."