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30 Kasım 2017 11:38

Sağlık İl Müdürlüğünden HIV virüsü açıklaması

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, 1Aralık Dünya HIV virüsü günü ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık İl Müdürlüğünden HIV virüsü açıklaması

30 Kasım 2017 11:38


Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, HIV virüsünün doğrudan bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs olduğu ve HIV virüsü taşıyan insanların, ‘HIV pozitif’ olarak adlandırıldığı belirtildi.


HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık hâli olduğunun anlatıldığı açıklama söyle:


“HIV enfeksiyonu, ilk defa ortaya çıktığı 1980’li yıllardan bu yana tüm dünyada artarak yayılmaya devam etmektedir.


Enfeksiyon, korunmasız cinsel temas, ortak enjektörlerle damar içi madde kullanımı veenfekte kan verilmesiyle ya daanneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeylebulaşabilmektedir.


Bulaşma yollarının çeşitliliğine bağlı olarak HIV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebilmektedir”




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