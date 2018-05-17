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17 Mayıs 2018 11:17

Sağlık Müdürlüğünden beslenme önerileri

11 Ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğünden sağlıklı orucun tutulması adına beslenme önerileri yapıldı.

Sağlık Müdürlüğünden beslenme önerileri

17 Mayıs 2018 11:17


Yazılı yapılan açıklamada, ramazan ayının oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği ay olduğu ifade edildi.


Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için oruç tutulmayan bölümde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur’u atmamak gerektiği anlatıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve beslenme önerilerinin yer aldığı açıklama şöyle:


" Sahura kalkılmaması yada sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 16 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır.


Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahurda; süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir.


Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. yemişler tercih edebilirsiniz"




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