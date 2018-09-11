Sağlık Müdürlüğünden çocuklara beslenme önerisi

İl Müdürlüğünden yazılı yapılan açıklamada, okul çağı döneminin psikolojik sosyal ve beden gelişimi açısından önemli bir dönem olduğu ifade edildi.

Beslenme öneri ve tercihlerinin yer aldığı açıklama ise şöyle:

"Okul çağı dönemi; fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin hızlı olduğu, bir dönemdir. Bu dönemde yaşam boyu devam edebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu düşünüldüğünde çocuk ve gençlere sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi alışkanlığının kazandırılması, sağlıklı yaşam bilincinin yerleştirilmesi ve yetişkinlik dönemi hastalıklarının önlenmesi açısından önemlidir.

Okulda ise çocuklar beslenme çantası, beslenme örtüsü, peçete ve su her gün götürmelidir. Öğrencilerin getirdikleri besinleri tüketme durumu iyi takip edilmelidir.

Getirilen sebze ve meyveler çok iyi bir şekilde yıkanmış olmalıdır" denildi.