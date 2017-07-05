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05 Temmuz 2017 11:50

Sağlık-Sen Başkanı FETÖ’den hakim karşısına çıktı

FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma VE örgüte eleman kazandırma suçlarından dolayı tutuklanan Sağlık-Sen Başkanı N.

Sağlık-Sen Başkanı FETÖ’den hakim karşısına çıktı

05 Temmuz 2017 11:50

Y., ilk kez hakim karşısına çıktı.


Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY’nin sağlık yapılanması çerçevesinde sanıkların savunma yaptığı duruşmada 11 tutuklu sanığın ifadeleri alınmaya başlandı. Sincan Cezaevinden tutuklu bulunan 5 sanık da görüntülü sistemle duruşmaya katıldı.


Sağlık Sen Başkanı N.Y., üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirtti. Kendisine şantaj yapıldığını iddia eden N.Y., “Uydurma haberlerle üzerime geldiler. Siyasi referans olmadan hiç kimse makamlara gelemez. Sendikada yapılan üye kayıtları benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil, Örgütün hiçbir toplantı ve faaliyetine katılım göstermedim. Cemaatin mütevelli heyeti bana teklif edilmemiştir. Kumpas çetesinden korktuğum için odamın dahi kapısını kilitli tutuyordum. Hukuksuz hiçbir işe girmedim. 15 Temmuz gecesi halkı sokağa ben davet ettim. Cumhurbaşkanı ise benden 20 dakika sonra halkı sokağa davet etti. Suçsuzum" diye savunma yaptı.


Yapılan sorgulamada, N.Y.’nin ve diğer tutuklu sanıklar A.R.G.,A.K.,H.İ.Ş.,M.D.,N.Y.,S.Y.,T.D.,T.D.,Y.D.,Y.G.,Z.K.’nin tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutuklu sanıklardan Y.D. ise, cezaevinde kaldığı süre göz önünde tutularak adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı. Duruşma Eylül ayına ertelendi.




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