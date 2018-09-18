Sağlık-Sen delege seçimleri iptal edildi

Olağan delege seçimi iptal edildi.

Sağlık-Sen Sendikası Başkanı Yasin Yücesan, delege seçimlerinin güvenlik gerekçesi ile iptal edildiğini söyledi. Yücesan, “Kırşehir'de demokratik ortamda seçimlerin yapılmasını istiyoruz. Bu yönde karar aldık. Bütün delege ve adayları çağırdık. Daire Başkanı olarak sendika başkanlığı süreci baskı oluşturmuştur.

Üyelerimizle vücut dili kullanılarak etki altına alınmaya çalışılmıştır. Yönetim Kurulu Kararı ile seçimlerin bir ay sonra yapılması kararlaştırılmıştır. Makamlar kullanılarak üyeler baskı altına alınmamalıdır.

Seçim süreci boyunca baskı altındayız. Sağlık çalışanları bizleri olumlu karşılıyor. Tatsız olay yaşandı. Herkesin hür iradesini kullanması adına seçimlerin uzatılması kararını aldık. Kaman ilçesinde yapılan seçimlerin de iptal edilmesi kararı alındı” dedi.

Seçimler itiraz eden ve başkan adayı olan Yasin Yavuz ve Cuma Köysüren'de iddialarında, “Mevcut binada sendika başkanı toplantı salonunda ve odasında sandık kurularak seçim güvenliği ihlal edilmiştir. Sandıklar, mühürsüz ve ağzı açık şekilde tutulmuştur. Oy kullanmaya gelen üyeler baskı altına alınmıştır. Başkan adaylarının bina dışına çıkmamasını bahane eden mevcut başkan seçimleri iptal kararı almıştır” diye konuştu.