Sağlık-Sen, Kırşehir'de yeni başkanını seçti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kırşehir Şubesinde başkanlık seçimleri yapıldı.
Sağlık Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cuma Köysüren sendika başkanlığa seçildi.
Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi Genel Kurulu, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda toplandı.
Genel kurulda, mevcut başkan Yasin Yücesan ile Cuma Köysüren başkanlığındaki listelerle seçime gidildi.
112 delegeden 111'inin oy kullandığı seçimlerde Cuma Köysüren 56 delegenin desteğini aldı. Mevcutta sendika başkanlığını yürüten Yasin Yücesan ise 53 oy aldı. Seçimlerde 2 oyda geçersiz sayıldı.
Başkanlık seçimleri öncesinde geçtiğimiz ay sendikada delege seçimleri heyecanı yaşanmıştı.