Sağlık-Sen yönetimi bir araya geldi

Sağlık çalışanlarının yer aldığı toplantıya Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, medya çalışanları ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Sağlık-Sen Sendikası Başkanı Yasin Yücesan, sendika başkanlığı görevine hırs ve şahsi kazanımlar için aday olmadığını söyledi. Yücesan, “Bizler, iç çekişmeler ve kaosla başarımıza set çekilsin istemiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde milli ekonomiye destek sunmak ve temsil ettiğimiz camia adına çalışmalar yürütmek istemekteyiz. Sendika kavramını ayrıştırıcı rutin hareket tarzı ile değil hizmet etmek adına proje geliştirerek yapmak istiyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırarak onların sorunları ile dertlenmeyi de kendimize şiar edinerek çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

Sağlık Çalışanları istişare toplantısına katılan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler de çok seçim yaptık. Seçim başladığı yerde bitmeli ve herkes profesyonelce işine bakmalı. Kim seçilirse seçilsin uyumlu olarak çalışmak gerek. Her alanda büyüme ve gelişmeyi sağlamak gerek. Seçim yaklaştıkça kazan kaynıyor. Kırşehir için çalışanları takdir ederim. Benim İl Başkanı ve Milletvekilimize daha iyi yapacak birisi var ise bende onu destekleyeyim dedim. Fitne yapan , kuyu kazan hiçbir zaman kazanamaz. Bizim hareketimiz muhafazakar demokrat bir harekettir. Bizler kadere iman ediyoruz. Bize düşen ise işimizin en iyisini yapmak. Herkes işini düzenli yaparsa sorun kalacağına inanıyorum. Tarihin başladığı şehrin başarısı ve gelişmesi çok önemli daha çok işimiz var."

Programa katılan İl Başkanı Muzaffer Aslan ise sendika delege seçimlerine müdahale edildiği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek teşkilat olarak tarafsız olduklarını söyledi.

Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş ve AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli'nin iyi niyet temennilerinin ardından istişare toplantısı hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.