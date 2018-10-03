Sağlıkçılar sağlık için yürüdü

Kırşehir'de görev yapan sağlıkçılar Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında toplu olarak yürüyüş yaptı.

Sağlık Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşe Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Serdar Duru, Uzman Sami Keleş, Şube Müdürü Harun Koç, Sağlık Müdürlüğü personelleri, Cacabey İlköğretim okulu öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından obezitenin azaltılması çalışmaları kapsamında toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve ağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikle farkındalık düzeyinin artmasını hedefleniyor.

Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'nün ardından Kırşehir Kentpark'ta bulunan standa halkı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtıldı, yürüyüş sonunda katılımcılara su, elma, diş macunu fırçası seti, şapka ve tişört dağıtıldı.

Yapılan etkinlik hakkında açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Serdar Duru yaptığı açıklamada, "Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Toplumda düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasında fiziksel aktivite ile ilgili doğru mesajların verilmesi, toplumda fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkisi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla 3–4 Ekim tarihleri Dünya yürüyüş günü olarak kutlanmaktadır" dedi.

Hareketsiz yaşamın tehdit unsuru olduğunu belirten Duru açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İş hayatı ve diğer yaşam tarzı koşulları nedeniyle günün neredeyse yarısını oturarak, bilgisayar başında geçiren alışverişi dahi bilgisayardan yapan, trafikte çok fazla vakit harcayan modern toplumların sağlığı hareketsiz yaşamın tehdidi altındadır. Düzenli fiziksel aktivitenin, yaşamın her döneminde sağlık için son derece önemli olduğu mesajının verilmesi ve toplumda fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkisi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü olarak Sağlıklı yaşam yürüyüşlerini gerçekleştiriyoruz.

Yürüyüş, tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen bir aktivitedir. Yürüyüşü günlük yaşamımız içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Gün içerisinde toplu taşım aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden bir-iki durak önce inip yürüyebilir veya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Asansör yerine merdiven kullanabilirsiniz. Tek başınıza egzersiz yapmaktan hoşlanmıyorsanız arkadaşlarınızla yürüyüş grupları oluşturabilirsiniz. Yürüyüşü ailece birlikte zaman geçireceğiniz keyifli bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz"