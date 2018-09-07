Sağlıkçılar, sağlıklı yaşam için yürüdü

Kırşehir Valiliği önünde başlayan yürüyüşe Sağlık İl Müdürü Suat Türkoğlu, Vali Yardımcısı ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlıklı yaşamın anlatıldığı pankartlarda açan sağlıkçılar, Cacabey Meydanında açılan stantlarda yürüyüşün ardından açıklama yaptı.

İl Müdürü Suat Türkoğlu, ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihlerinin ‘halk sağlığ’ haftası olarak kutlanmakta olduğunu söyledi.

Bu hafta ile amaçlananın halkın sağlığını korumak olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Türkoğlu, "23 aile sağlığı merkezinde 81 aile hekimliği birimi ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarımız, daha bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir.

Bebek ve çocuklarımıza yönelik Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Yenidoğan Görme Taraması Programı, Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Programı ile sağlık hizmetleri itinayla sürdürülmekte ve yakından izlenmektedir. 15-49 yaş kadın izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, gebe bilgilendirme sınıfı, anne dostu hastane, doğum öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, gebelik ve süt verme dönemimde D vitamini desteği, sezaryen oranının azaltılması ve normal doğumun teşviki programları ile kadın sağlığı çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. 13 ayrı hastalık yapıcı etkene karşı sürdürülen ve dünyanın en kapsamlı aşılama programlarından birisi olan ulusal aşı programı ile 2017 yılında 2 bin 728 bebeğe ve 5 bin 847 okul çağında ki çocuğa aşı uygulanmıştır. İçme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme havuzları ve yüzme suları ile ilgili denetleme ve izleme çalışmaları elektronik ortamda izlenmekte ve değerlendirilmektedir. KETEM birimi meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerinin erken teşhisine yönelik tarama ve eğitimlerini aralıksız sürdürmektedir. Ruh sağlığı hizmetleri kapsamında; çocuk izlem merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, psikososyal destek uygulayıcı programı eğitimleri, 0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme (ÇPGD) programı, toplumsal travmalar ve afette psikososyal destek programı, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele programı, davranışsal bağımlılıklar eylem planı çalışmaları ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele programları sürdürülmektedir"dedi.

Kronik hastalıklar ve kaza ile yaralanmaların da önüne geçmek için tedavi hizmetlerinin yapıldığını belirten İl Müdürü Türkoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"SHM ve TSM’lerde diyetisyenlerimiz tarafından sağlıklı beslenme ve obezite ile ilgili danışmanlık verilmektedir. Tüm okullarda Beslenme Dostu Okul Programları devam etmektedir.

Kronik hastalıklar ve yaşlı sağlığı kapsamında astım ve KOAH önleme, kalp ve damar hastalıkları önleme ve kontrol, böbrek hastalıkları önleme ve kontrol, kas ve iskelet hastalıkları önleme ve kontrol programları, kaza ve yaralanmanın önlenmesi ve kontrol hizmetleri verilmektedir. Çalışan sağlığı kapsamında, iş yeri hekimlerine ve iş yeri hemşirelerine yönelik eğitimler düzenlenmektedir.

Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde; diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimcilerimiz başta olmak üzere hekimlerimiz ve diğer sağlık personelimiz öncelikli olarak kronik hastalıkların önlenmesi boyutunda bir ekip ruhu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu merkezlerimizde verilen kapsamlı sağlık danışmanlığı ve sağlık eğitimlerinin yanı sıra, Sigara Bırakma Polikliniklerimiz, koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümlerimiz, enjeksiyon ve pansuman birimlerimiz hizmet sunmaktadır"