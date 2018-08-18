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18 Ağustos 2018 08:45

Şahin: "Kurban alırken hayvanın fiziksel özellikleri dikkate alınmalı"

Kırşehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, kurbanlık hayvan alınırken dikkat edilmesi gereken özellikleri anlattı.

Şahin:

18 Ağustos 2018 08:45


Kurbanlık hayvan alınırken hayvanın fiziksel özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Şahini, özellikle hayvanın kulak küpesine olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Şahin, "Müslümanların beklediği bir bayram kurban bayramı, en iyi ve sağlıklı kurbanı nasıl keseriz beklentisi önemli. Hayvan pazarında alıcı kurbanın kulak küpesi ve pasaportuna bakmalı. Kulak küpesi ve pasaportu birbirini tutuyorsa hayvanın şeceresi sağlamdır.


Kurbanlıkta fiziksel olarak tüyünde ve kulaklarında ki canlılık önemli kurbanın gözünde yaş olmaması ve burnunda akıntı olmaması önemlidir. Kemikleri gözükmeyen gözünde yaş akan, tırnakları bozuk memesinde sıkıntısı olan hayvanlarında alınmaması lazım. Kurban, her haleti ruhiyesi ile sağlıklı olmalı. Hayvan pazarında veteriner hekim bulunacak. Dişi ve damızlık hayvanların kesime sevk edilmemesi ise önerimizdir" dedi.




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