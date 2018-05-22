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22 Mayıs 2018 10:49

Şair-yazar Nuray Alper, Asımın Nesli Hareketi konferansına katıldı

Kırşehir’de "dareyn" kitabının yazarı Nuray Alper, Asımın Nesli Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen "Geleceğin gençliği asımın nesli" projesi kapsamında 3 farklı konferansa katıldı.

Şair-yazar Nuray Alper, Asımın Nesli Hareketi konferansına katıldı

22 Mayıs 2018 10:49


Yazar Nuray Alper’in Kırşehir’de ki programı ile ilgili açıklamada bulunan Asımın Nesli Derneği Başkanı Mahmut Sami Doğancı, ’tek cümleyle farklılıklara saygı sebebiniz’ başlığı altında yazarımız Nuray Alper’i sevenleri ile buluşturduklarını söyledi.


Aynı zamanda Milat gazetesinde ki köşe yazısında da Kırşehir’de katıldığı programdan bahseden Alper, izlenimlerinden bir bölümü ise şöyle anlattı:


"Şairin anlatımıyla üzerine küçük delik açılan siyah bir poşet… ve gül bahçesinden toplanarak o poşete doldurulan, önce acı çeken ve zamanla geldiği bahçeyi unutan ve özlemin getirdiği gönül sızısının ancak latif bir esintiyle farkına varan ve “unuttuğu” için neyi özlediğini anlayamayan tavus kuşları… Onlar misali alıştık, tutunduk, sarıldık dünyaya… Küçücük umutların yanında büyük telaşlar, kavgalar, çığlıklar biriktirdik… Uzakta kalan gül bahçesinin, siyah poşete incecik bir rayiha ile mukavemet etmesi gibi biz de ancak vahyin ışığı olan Kur’an sesiyle, kalbimize dokunan bir şiirle, eski bir musikiyle, özümüzle buluşmamıza vesile bir tablo ile sendeledik, sızladık, hatırlar gibi olduk…


Ahi Evran Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olan ve davasına, sevdasına, vefasına ömür adayan bir değerli insanın, Mahmut Sami Doğancı’nın önderliğindeki Asım’ın Nesli Hareketi bünyesinde gerçekleştirilen ortaokul ve liseler ile Memur-Sen programına iştirakimizdi… Evliyaların ruhuyla yıkanan güzel şehrin güzel öğrencileri ile ilk olarak Durdu Muzaffer Maşrap Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde buluştuk… "




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