Seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Dönem Milletvekili Genel Seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri Valilikte yapılan toplantıda değerlendirildi.

Kırşehir’de Vali Vekili Adnan Kayık başkanlığından düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Ekemen, Kaymakamlar ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Vekili Adnan Kayık, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin huzur ortamında ve güvenli bir şekilde tamamlanması için gereken bütün tedbirlerin alınacağını söyledi.

Demokratik olgunluğa erişmiş Kırşehir’de seçimin huzur içerisinde geçeceğinden emin olduğunu belirten Vali Vekili Adnan Kayık, "Seçmenin sandığa güvenli bir şekilde giderek kendi iradesiyle oyunu kullanmasını sağlamak bizlere düşen temel görevdir. Oy kullanımından önce, oy kullanımı sırasında ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması seçimin huzurlu geçmesi için gereklidir. Kırşehir’de bugüne kadar yapılan seçimlerde rahatsız edici herhangi büyük bir olaya rastlanmamıştır. Bu seçimde de olmayacaktır. Seçim layıkıyla gerçekleşirse demokrasiden söz edilebilir. Seçim sürecinin yakından takipçisi olacağız" dedi.

Toplantı, seçimde alınacak tedbirlerin değerlendirilip görüşülmesi ile sona erdi.