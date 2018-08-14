Şehir içi yol yapım çalışmaları sürüyor

Alt yapı çalışmalarının tamamlanıp üst yapı çalışmalarına geçilen bölgelerde çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci;” Kırşehir’i çağdaş ve modern bir hale getiren estetik ve kent kimliğine uygun projeleri kapsamında mahallelerde eş zamanlı olarak başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor”dedi

Kırşehir Belediyesinin sert zemin ve yol yapım çalışmalarına hız vermesi ile birlikte, şehrin genelinde hizmetlerde aksama meydana gelmemesi ve şehir genelinde birçok yerde bulunan çalışmaların sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için sıkı denetim yapan Başkan Bahçeci, çalışmaların doğru bir şekilde ilerlemesi için çalışmaları da denetliyor.

Şehrin birçok noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “Belediye olarak şehrin pek çok noktasında çalışmalar sürdürüyoruz, Kervansaray Mahallesi Aşıkpaşa mezarlığın yanındaki yolda asfalt çalışmamız bitti ve modern bir görünüme kavuştu. Nasuhdede Mahallesi İçme suyu, kanalizasyon, doğal gaz gibi tüm altyapısını bitirdiğimiz, tüm ara sokaklarını beton parke yaptığımız Meytaş Evlerinin son olarak ta ana yolunu sıcak asfalt yapıp tüm eksiklerini tamamlamış olduk.

Belediye ekiplerimiz ayrıca, yol bakım ve onarım hizmetleri çerçevesinde belediyemizin yetki alanı içerisinde bulunan yolların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İlimizde belediyemiz tarafından yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, asfalt ve beton yolların bozulan kısımlarının onarılması; stabilize yolların bozulan kısımlarının onarılması, genişletilmesi çalışmalar yürütülmekte" diye konuştu.