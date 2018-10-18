Şehir temizliği için Belediye görevlileri 7/24 mesaide

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, 'Çevre Dostu Belediyecilik' anlayışı ile 7/24 mesai yapıyor.

Şehir merkezi ve kırsal alanlarda yapılan çalışmalarda vatandaşın yoğun kullandığı alanlarla birlikte çöp konteynerleri temizleniyor.

Kırşehir'de vatandaşın yoğun kullandığı alanlarla birlikte kırsal alanlarda ki düzenlemelerin insan odaklı yapıldığını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları ile 2018 yılının Kırşehir'de verimli geçtiğini söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2018 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçiriyor. Biz aklımızı, gönlümüzü ve belediyecilik birikimimizi ortaya koyarak şehrimizin çevre dostu ve yeşil alanlarıyla marka bir kent olma yolunda ilerlemesi adına 7/24 çalışma prensibiyle gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz”dedi.

Kırşehir'in yaşanılabilir ve yeşil bir şehir olması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden ve çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Vatandaşımıza evsel nitelikli katı atıklarının toplama ve şehir temizliği hizmeti verilerek, işlek noktalardan her gün gün aşırı olmak üzere katı-evsel atık toplama işlemleri yapılıyor.

Çevre Dostu bir belediye olarak şehrimizin cadde ve sokaklarında girmediğimiz yer kalmadı. Şehrimizin daha temiz olması için her gün şehrimizi baştan aşağıya temizliyoruz. Bütün bunların yanında önemli ana arter, cadde ve sokaklarda ihtiyaca haiz olan temizliğini yapıyoruz. Ayrıca, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekip arkadaşlarımız da cadde cadde Kırşehir'i her gün temizliyor.

Ancak bir hususun altını önemle çizmek istiyorum. Biz Kırşehir Belediyesi olarak ne kadar temizlik faaliyeti yaparsak yapalım asıl olan kirletmemektir. Vatandaşlarımızdan bu konuda gerekli özeni göstermelerini beklediğimizi de buradan özellikle belirtmek istiyorum.

Kırşehir'imizin ana arterlerinde bulunan dekoratif çöp kovaları vatandaşlarımız tarafından kullanılmaktadır. Tabi ki belediye olarak temiz bir çevre bilinci ortaya çıkarmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara vatandaşlarımızın da gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstereceğine inancımız tamdır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın zamansız çöp çıkarmamalarını, ev ve işyerlerinin önlerini temiz tutmalarını, yol ve kaldırımlara ambalaj atığı ve sigara izmariti gibi çöpler atmamalarını önemle rica ediyoruz”