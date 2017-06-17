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17 Haziran 2017 14:04

Şehit Aileleri Derneğinden semazen gösterili iftar

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Askeri Gazinoda semazen gösterili iftara programı düzenlendi.

Şehit Aileleri Derneğinden semazen gösterili iftar

17 Haziran 2017 14:04


Askeri Gazinoda düzenlenen iftar programına Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hüseyin Altuntaş, daire müdürleri, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Beşkardaş ile şehit aileleri katıldı.


Valimiz Necati Şentürk, iftar yemeğinden sonra yaptığı konuşmada, vatanı vatan yapanın üstündeki şehit kanı olduğunu ifade etti.


Vatanın şehitler sayesinde var olduğunu belirten Vali Necati Şentürk, “Eğer bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, ezanlarımız dinmiyor, bayrağımız dalgalanıyorsa bunları şehitlerimize borçluyuz. Günümüzde şehit vermeye devam ediyoruz. Aslanlarımız tarih yazmaya, destan yazmaya devam ediyor.


Böylesine güzel bir ramazan akşamında şehitlerimizin değerli anne-babalarıyla, kardeşleriyle, evlatlarıyla bir arada bulunmaktan dolayı çok memnunuz. Dinmeyen acılarınızı gönülden paylaşıyoruz. Şehitler ölmez, şehitlik en büyük mertebedir.


Hayat kısa, şerefli yaşayıp şerefli bir ölüm herkese nasip olmaz. Şehitlerimiz bizlerin şefaatçisi olsun inşallah. Bu duygularla bütün şehitlerimize rahmet, sizlere de sabırlar diliyorum. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin.” dedi.


Çeşitli ilahilerin sunulduğu ve sema gösterilerinin de yapıldığı iftar programı, Vali’nin şehit yakınları ile yaptığı sohbet ile sona erdi.




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