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07 Mayıs 2018 17:22

Şehit Aileleri Derneğinden şiir dinletisi

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği tarafından ’Bayrakta Al Olanlar Şehitlerimiz’ adlı şiir dinletisi düzenlenecek.

Şehit Aileleri Derneğinden şiir dinletisi

07 Mayıs 2018 17:22


Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenecek Ahi Evran Üniversitesi ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen şiir dinletisi hakkında konuşan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlerin emanetlerini unutmamak ve hatıralarına sahip çıkmak adına böyle bir program yapacaklarını söyledi.


Kılıçaslan açıklamasında, "Vatanımızı ve namusumuzu düşmana çiğnetmemek, ay-yıldızlı bayrağımızı ebediyen göklerde dalgalandırmak, semayı çınlatan ezanı, gönülleri yeşerten Kuran seslerini susturmamak, şehit evlatları olarak toprak altında kefensiz yatan ecdadımızı incitmemek ve milletimizi de zillete ve esarete düşürmemek için canla başla çalışmak, iç ve dış mihraklara karşı da her zaman teyakkuzda olmak zorundayız. Ecdadımızın, bu vatan topraklarını, bizlere nasıl ve ne şekilde emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Toprağı sıksak şühedanın fışkıracağını biliyoruz ve bunun için bu topraklara, toprak diye basıp geçmiyoruz. Bizler evlatlarının al bayrağa sarılı tabutları başında dahi “vatan sağolsun" diyen şehit aileleriyiz. Vatan varsa şehit vardır ve hep olacaktır. Çünkü bu vatan olmanın bedelidir" ifadelerine yer verdi.




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