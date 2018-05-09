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09 Mayıs 2018 10:44

Şehit Aileleri Dernek Başkanı Kılıçaslan: "Hainler kanımızda boğulacak ateşimizle yanacak"

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde "Bayrakla al olanlar" adlı programda konuşan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, hainlerin şehitlerin kanında boğulacağını ve şehitlerin ateşleri ile yanacaklarını söyledi.

Şehit Aileleri Dernek Başkanı Kılıçaslan:

09 Mayıs 2018 10:44


Dernek Başkanı Kılıçaslan, "Canını veren yiğit şehidim. Manevi varlığından güç alan bizler, her ne halde olursa olsun bu vatana göz diken iç ve dış düşmanları yerle yeksan ederek senin emanetini daima yükseklerde taşıyacağız. Ülkeyi bölmek parçalamak isteyen milletimin huzuruna göz diken hainler; hangi maskeyi takarsanız takın hainliği gizleyemiyorsunuz"dedi. Hainlerin karşılarında daima şehit ailelerini bulacağını belirten Kılıçaslan, "Her zaman olduğu gibi kanımızla boğulacak ateşimizle yanacaksınız"diye konuşmasını tamamladı.


Ahi Evran Üniversitesi Türkçe bölümü tarafından Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa hazırlanan programda salon Tük Bayrakları ile donatıldı.


Öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletisi ile katılımcılara Kırşehir’de teröre verilen şehitler, öz geçmişleri ile slayt eşliğinde anlatıldı.




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