Şehit Aileleri Ömer Halisdemir'in ailesini ziyaret edecek

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği şehit ailelerinin kaynaşması adına şehit Ömer Halisdemir'in ailesine ziyarete gidiyor.

İl Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, dün Batman'da gerçekleştirilen menfur saldır da şehitlik mertebesine ulaşan kahraman yiğitlerden helallik dileyerek yapılacak gezi hakkında bilgilendirme yaptı.

‘Bir ölür bin doğarız' sözünden hareketle terörle olan mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini bildiren Dernek Başkanı Kılıçaslan, “Şehit aileleri olarak devletimizin yanında olduğumuzu belirtiriz. Kırşehir'de Şehit ailelerinin 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in kabrini görmek ve şehidimizin ailesi ile şehit ailelerimizi tanıştırmak adına Niğde'ye gezi düzenledik. 7 Vatan evladının şehadet haberinden önce aldığımız bir kararı Cumartesi günü uygulayacağız.

Ailelerimizin yaptığımız projelere verdikleri desteğe teşekkür ederiz. Bizler; evlatlarını, kardeşlerini yeğenlerini canlarını vatan uğrunda vermiş kişilerin aileleriyiz. Milletçe yaşadığımız her süreci kamuoyu ile paylaşırken ailelerimizin de Türkiye genelinde bulunan şehit aileleri ile diyalog kurması bizler için olduğu kadar ailelerimiz için de çok önemli.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak; her ayın ilk Cuma günü hayatını kaybeden şehitlerimiz için mevlit okutuyor, şehit ailelerimizin sosyal ve kültürel hayatın içerisinde yer alması için de aktif projeler gerçekleştiriyoruz. Bizlere yaptığımız her türlü projede destek sunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a,

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye ve Kırşehir milletvekilleri ile kamusal alanda bizleri kendi aileleri gibi gören herkese teşekkür ederiz”dedi.

Kırşehir'de Şehit Aileleri Derneği, her ayın ilk Cuma günü dernek binasında buluşarak ebediyete intikal etmiş şehitler için dua ederek mevlit okutuyor.